Savez vous ce qu'est la lacto-fermentation ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre nouvelle séquence en collaboration avec Nature & Progrès et sa représentante, Laura Vlémincq Et on vous invite ce jeudi à faire connaissance avec la lacto-fermentation, cette technique de conservation des aliments. Très intéressante méthode de conservation, la lacto-fermentation enrichit les aliments au lieu de les appauvrir comme le font d'autres méthodes de conservation qui détruisent vitamines et enzymes.. Les produits lactofermentés sont consommés pour leur goût particulier souvent appréciés et également pour améliorer l'état de santé grâce à leurs propriétés nutritives, digestives et curatives. Ecoutez Laura..