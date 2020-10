Salons Energie-Habitat et Batireno à Namur expo dès le 17 octobre

Les salons Energie-Habitat & Batireno se rassemblent pour ne plus constituer qu'un seul événement mais toujours axé sur l’efficacité énergétique et de la construction durable (déclinaison du Salon Bois et Habitat de printemps).

Organisés de longue date à Namur Expo, les salons Batireno et Energie & Habitat se déroulent conjointement depuis 2019 et proposent aux candidats bâtisseurs un éventail complet de produits, matériaux, services et techniques. Généraliste, ce nouveau rendez-vous apporte également des solutions et conseils pointus afin de relever le défi énergétique et d’atteindre les objectifs " quasi zéro énergie " que la Wallonie s’est fixé !

Construction/Rénovation; Performance Energétique; Aménagements Decoration et Jardins Extérieurs !

Liste des exposants ICI

Un salon qui s'étend sur deux week-ends : réparti sur 6 jours, le flux des visiteurs est optimal et garantit un cadre propice au développement de contacts qualitatifs. Les 17, 18 et 19 octobre ainsi que les 23, 24 et 25 .

Il est impératif d'acheter votre ticket en ligne à l'avance

Dans le cadre des mesures de sécurité sanitaire mises en place à l'occasion du salon, l'achat d'entrées sur place ne sera plus possible. Veuillez procéder à l'achat de votre entrée en ligne à l'avance, en choisissant le jour et le créneau souhaités pour votre visite.

Infos completes via le site https://www.batireno.be/