S'habiller en seconde main : un défi possible pour 2020 ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence "Zéro Déchet" en collaboration avec les intercommunales de nos régions .. Les fêtes de fin d'année sont toutes proches ! On pense cadeaux, mais aussi vêtements, indissociables de ces moments festifs ! Et si on optait pour le réemploi ? S'habiller en seconde main permet de ne pas consommer un nouveau vêtement, et ainsi de ne pas gaspiller les ressources naturelles ! En plus c'est tendance, comme nous le confirme Carine Bomal du BEP, Marie-Noelle Minet de Idelux et Laetitia Canu de l'INBW.