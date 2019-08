S'entraider de manière simple, l'objectif de la plateforme Solidare-it ! - Vivre Ici Namur,... Une plateforme via accès web et qui permet à chacun, ou association, de s'inscrire afin de solliciter des services gratuits ! Et cette gratuité c'est un point fort de cette plateforme qui se veut solidaire . Se mettre au service au de l'autre, dans diverses activités. Le but, aider autrui. Renforcer les liens entre personnes de tous horizons en favorisant la solidarité. L'objectif est de permettre à des voisins de s’entraider de manière simple, fun et en toute confiance. Apporter de la joie au sein des communautés en créant des connections positives et altruistes. Et de rallier tout le monde à l une révolution d’énergie positive et d’inclusion. Ecoutez l'un des fondateurs et partenaire de ce beau projet, Gilles Vanderborght