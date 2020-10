Rosiers : les bonnes associations

Les conseils de Marc Knaepen - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 02/10/2020 "Les rosiers que l'on utilise en bordure, ce que l'on appelle des" polyanthas", des rosiers qui ne deviennent pas trop grands fleurissent de juin à fin septembre, voire plus longtemps encore . Ca ce sont les premiers. Les "hybrides de thé", là ce sont déjà des rosiers qui sont un peu plus grands. Ils peuvent atteindre 1m20 de hauteur et on les utilise par exemple dans un massif de plantes vivaces, en isolé ou par groupe de 3 ou 5 en fonction de la taille du massif. Puis il y a les rosiers arbustifs qui eux prennent beaucoup plus de place. Ils font 1m50, 1m80 de hauteur et puis il y a les grimpants que l'on va utiliser pour mettre sur les treillis, sur les pergolas ou, plus intéressant et trop peu utilisé, si on utilise des grimpants qui sont appellés des lianes, là ce sont vraiment des rosiers que l'on peut utiliser pour garnir un vieil arbre par exemple". "On ne va pas aller planter des végétaux, des vivaces par exemple qui font 1m20 de hauteur, parmi des polyanthas qui font 50 cm ! Donc on va travailler en fonction du type de rosiers. Les premières choses que l'on peut mettre en place dans une roseraie. Pour que ce ne soit pas dégarni en fin d'hiver, on peut planter des bulbles ! C'est la pleine saison de plantation. On aura la base de la roseraie qui sera fleurie quasiment du mois de mars jusque fin mai, début juin. On va vraiment colorer cette partie du jardin. Si l'on veut couvrir le sol, on peut mettre du paillage ou aussi des couvre-sols qui ne sont pas trop grands comme par exemple, et là ils se marient très bien avec les rosiers, les géraniums vivaces." Il faut bien entendu choisir les bonnes associations de couleurs. Par exemple avec des rosiers à fleurs rouges, choisissez des géraniums vivaces à fleurs blanches ! Vous pouvez également planter (c'est le moment) de l'ail d'ornement dans le parterres de vos rosiers. Le choix est multiple ! C'est joli et gracieux jusqu'à l'automne ! L'ail protège le rosier contre certaines maladies cryptogramiques ! Une plante compagne intéressante. Plus de détails en compagnie de Marc Knaepen !