Robin Vierlinck, un étudiant de Orp-Jauche troisième aux olympiades de maths ! - Vivre ici Namur,... Il est originaire d'Orp-Jauche, il s'appelle Robin Vierlinck, il a 15 ans , il est aux etudes au Collège Da Vinci de Perwez et .. ... il vient de terminer 3eme aux Olympiades de Maths dans la catégorie "midi" réservée aux élèves de 3eme et 4eme secondaire. "j'aime tout ce qui est mathématiques, logique. C'est toujours chouette de pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris et réfléchir par moi-même pour essayer de trouver des solutions" nous confie-t-il. Ecoutez l'interview qu'il nous a accordée !