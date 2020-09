"Rire en Quarantaine" un week-end festif à Rochefort

3 jours de fiesta autour du rire à Rochefort - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une formule inédite pour le Festival du Rire de Rochefort, contraint de reporter son édition de mai 2020 pour raison sanitaire Crise sanitaire oblige, le Festival du Rire de Rochefort du mois de mai a dû être annulé, mais c'était sans compter sur la persévérance et le travail des organisateurs qui vous proposent un week-end festif dans le respect des normes en vigueur. Ce sera du 1er au 3 octobre et ce en quatre lieux différents . Trois fois 40 minutes de spectales (100 personnes max). A l'affiche notamment, Vizorel, Ruben , Antoine Donneaux.. Le dimanche 4 octobre 2020 fera la part belle aux artistes belges et locaux avec Rudy Goddin, le P’tit Joseph, Jacques Albert, Ingrid Simon, Vincent Pagé, Cédric et David. Jean Marc Mahin, directeur du Festival.. " on voulait marquer notre soutien aux artistes (..) l'idée pour que les artistes voient beaucoup de public et que l'on respecte les normes, ces artistes vont tourner, ils vont passer dans trois lieux, la salle habituelle du Centre culturel et deux chapiteaux". www.festival-du-rire.be