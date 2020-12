Réussir les amaryllis ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 04/12/2020 Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen. Il est ce jour question d'amaryllis ! Il y a Amaryllis et Amaryllis ! "Quand on va en jardinerie on trouve des plantes qu'on appelle amaryllis alors que c'est un mauvais nom pour ces plantes qui sont des plantes d'intérieur. En fait il y a deux types d'amaryllis : l'amaryllis belladona, c'est un bulbe qui peut pousser à l'extérieur mais attention, dans nos régions, - 10 c'est vraiment le minima pour le garder à l'extérieur , il vaut mieux le garder en pot. Il va fleurir en juillet , mais alors les amaryllis d'intérieur ce sont des Hippeastrum, très différents. Et là ce sont des plantes qui ne supportent absolument pas des températures qui sont basses et ce sont ces plantes là qu'on trouve les jardineries, chez les fleuristes, pour avoir des fleurs en fin de saison". Préparer ses plantes Amaryllis belladona : "ce sont donc des plantes que l'on va placer en pot dans nos régions, dans un pot relativement grand parcequ'ils forment des bulbes qui sont volumineux. On utilise un terreau classique avec un bon drainage. On les met en plein soleil. Généralement les feuilles apparaissent vite et s'il ne fait pas trop froid en hiver, ils gardent leur feuillage et la floraison, qui sont des fleurs roses, parfois un peu blanches, mais elles sont plus difficiles à trouver, des fleurs roses qui apparaissent au cours de l'été, et cela dure parfois longtemps." Amaryllis Hyppeastrum "Il faut choisir des bulbes relativement gros. On les plante à partir d'octobre jusque mi-mars . Si on les plante maintenant ils vont fleurir 7 à 9 semaines" Attention: n'utilisez pas un gros pot. Le bulbe est souvent impressionnant, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le mettre en gros pot ! Après la floraison "on a souvent tendance à tout couper au niveau du bulbe ! Erreur ! Il faut, premièrement couper la hampe qui est défleurie, c'est important sinon la plante va faire des graines et le bulbe va s'épuiser. On va placer le pot en pleine lumière, on va laisser les feuilles se développer (à l'abri du gel) on arrose, on donne un peu d'engrais pour plantes d'intérieur. Ce pot on le place à l'abri du soleil durant tout l'été et fin septembre début octobre, les feuilles vont commencer à jaunir et à faner. Là on les coupe au ras du bulbe et on va le laisser tranquille durant 3 à 4 semaines puis on va le rempoter et généralement quand on le rempote, courant décembre, on a une floraison qui va réapparaitre courant du mois de mars de l'année suivante"