Retombées du confinement et du déconfinement chez les jeunes !

Jeunes et déconfinement - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/05/2020 Le confinement s'il n'a pas été toujours évident pour les ainés, ne l'a pas été non plus pour les plus jeunes ! Imaginez un jeune enfant, qui ne comprend pas forcément ce qu’il se passe et pourquoi on doit rester à la maison. Ou au contraire un enfant plus mature, qui éponge tout le stress de ses parents en étant confiné avec eux et qui ne peut même pas évacuer en pratiquant son sport favori. Imaginez aussi un ado, qui est en pleine construction de lui-même grâce notamment à ses interactions sociales " en chair et en os ", à ses sorties, à ses " expérimentations et bêtises de jeune " à l’extérieur de la maison et qui est privé de tout ça depuis un moment déjà ; et bien tout cela fait que c’est une période très compliquée, très " triste " pour les jeunes …" nous précise Adeline Dujardin d'Infor Jeunes Effets négatifs de cette crise sur le moral et la santé de la population : stress, prise de poids, dépression, "Certaines de ces décisions en rapport avec le déconfinement font d’ailleurs parfois débat, comme l’ouverture aux visites dans les maisons de repos qui a été jugée trop rapide et a effrayé de nombreuses personnes mais qui avait pour bonne intention de remonter le moral des personnes âgées puisqu’une dépression peut être très grave pour elles. Quant aux jeunes, la réouverture des écoles a aussi pas mal inquiété la société" Certains stages et camps d’été seraient autorisés ; et ça aussi, ça passe mal pour certains … "C’est pourtant une très bonne nouvelle pour les jeunes et pour leurs parents, mais certaines personnes regrettent que ce type d’activité soit permis alors qu’on ne parle pas encore, par exemple, d’élargissement des contacts sociaux et familiaux, ce qu’ils estiment prioritaire ; d’autres ont bien sûr peur que cela favorise une remontée de l’épidémie, bref, chacun a son avis et ses craintes face aux étapes de déconfinement" précise Adeline. Reprise des activités récréatives. "les aires de jeux extérieures peuvent rouvrir, et ce dès aujourd’hui, 27 mai, pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus et pas plus de 20 à la fois. C’est une info qui a moins retenu l’attention par rapport aux camps et aux stages mais qui est quand même bonne à savoir". Les stages et camps d’été sont autorisés à partir du 1er juillet mais devront répartir leurs participants sous forme de " bulles de 50 personnes maximum ". C’est-à-dire qu’une même activité / un même camp peut compter plusieurs bulles, et donc plus de 50 participants, mais ces bulles ne pourront pas être en contact entre elles et devront d’ailleurs éviter tout contact avec une personne extérieure au camp. Les maisons de jeunes et centres de jeunes peuvent rouvrir, eux aussi, ce qui signifie bien sûr que les centres Infor Jeunes rouvrent petit à petit leurs portes, après avoir réceptionné et disposé dans leurs locaux le matériel nécessaire comme les vitres en plexiglas et les désinfectants pour garantir la sécurité de chacun