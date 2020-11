Resto chez vous ! Chouette initiative dans l'Est du Brabant wallon

Resto chez vous ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/11/2020 Avec ce nouveau confinement, bon nombre de restaurateurs forcés de fermer se sont lancés dans des formules "Livraison" ou "A emporter". Vous souhaitez profiter d'un bon repas à domicile tout en soutenant le secteur de l'Horeca de l'Est du Brabant wallon, alors faites votre choix sur "Resto chez vous !", la nouvelle plateforme créée par le GAL Culturalité Concrètement, la plateforme recense actuellement plus de 50 snacks et restaurants à proximité et indique les heures et modalités de commande et de livraison. Une recherche peut être effectuée par catégorie d’enseigne (snack, gastronomique, asiatique, etc.), type de service (livraison et à emporter) et par commune. Cette liste peut être complétée directement sur la plateforme par l’encodage de son enseigne par les restaurateurs ou par simple demande au GAL Culturalité, au 010/24 17 19 ou via le site www.culturalite.be/restochezvous Ecoutez Quentin Vandersteen invité de VIvre Ici ce jeudi