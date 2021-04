Restez chez vous ! Vos barquettes débarquent ! Tel est le slogan de Fresheo - Vivre ici Namur,... Il est Namurois, il a 23 ans, et il créé Fresheo, uen start-up qui propose des livraisons de repas à domicile ! Là, rien d'exceptionnel, i ce n'est le succès croissant de cette société qui propose des plats équilibrés, variés et à destination de tout public puisque l'on y trouve également du végétarien. Son nom Marvin Ndiaye qui était l'invité de Vivre Ici ce vendredi. Alors, comment à débuté cette belle aventure ? "L'aventure à commencé chez ma maman en fait, donc c'est à dire que c'est parti de Marvin, 21 ans, qui a envie d'entreprendre et qui a donc fait deux choses jusqu'à présent. C'est perdre du poids et des études hotelières et du coup j'ai décidé de faire de la nourriture équilibrée avec ingrédients bio et locaux". Marvin a contacté divers producteurs locaux pour se lancer dans l'aventure, des fournisseurs namurois agréés bio Wallonie. La toute jeune start up livre en Wallonie et à Bruxelles . Elle compte à ce jour une vingtaine d'employés. Et ce n'est pas toujours facile "Je dirais que j'ai des longues journées mais je pense, comme chaque personne qui a envie de travailler, il faut accomplir ses rêves et du coup on aimerait bien de couvrir la Flandre " Concernant les commandes il est souhaité qu'elles soient passées au moins une semaine avant livraison. Si vous êtes par exemple en région namuroise, vous êtes livrés le samedi, à Bruxelles et dans le Brabant, c'est le dimanche mais possibilité de livraison aussi le lundi ou le mardi. "Avec les volumes que l'on a, si l'on veut se permettre la qualité et la quantité on demande de prendre les commandes une semaine en avance". Notez que 50 % de la carte proposées est végétarienne ! une carte qui est modifiée chaque semaine avec 10 nouveaux repas. Des plats livrés sous vide, sans additifs ni conservateurs. Toutes les infos via le site FRESHEO ou via la page facebook Ecoutez Marvin Ndiaye