Réouverture du parc animalier du Domaine des Grottes de Han dès ce 21 mai - Vivre ici Namur,... Le Parc Animalier ouvre à nouveau à partir du jeudi 21 mai, tous les weekends et jours fériés de mai et juin ! Il est impératif de réserver via la billeterie en ligne. Achetez vos tickets en ligne maintenant et soyez les premiers à découvrir les nombreux jeunes animaux nés au printemps… De belles surprises vous attendent ! Pour la visite du Parc en Safari-car, il vous faut réserver la date et l’heure de départ. Pour la visite du Parc à pied, il vous faut réserver la date seulement, l’heure de départ est libre entre 10h et 15h30 "On est en pleine effervescence. Pratiquement tout le personnel est revenu. On est en train de tout préparer pour pouvoir accueillir les visiteurs partir du jeudi de l'Ascension" précise Brigitte Malou, la patronne du Domaine contactée par Terry Lemmens.