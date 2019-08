Rentrée scolaire "En Route vers le zéro déchet"

Rentrée scolaire, zéro déchet ! Ecoutez Carine Bomal - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant... Retour ce jeudi dans votre émission Vivre Ici de notre rubrique consacrée au Zéro Déchet. Et ce jour, en compagnie de Carine Bomal du BEP Environnement , il est question de rentrée scolaire ! La course aux fournitures scolaires est lancée ! Des fournitures qui génèrent beaucoup de déchets, principalement liés aux emballages. Pensez aux fournitures scolaires durables et écologiques ! - réutilisez le matériel de la saison dernière et pensez seconde main ! - privilégiez des produits de qualité respectueux de l'environnement et durables, c'est-à-dire solides - optez pour le recyclé - pensez achats en vrac ou à l'unité - évitez les produits toxiques Carine nous détaille tout cela, mais une petite chose encore : pour ranger le repas, n'oubliez pas la boîte à tartines en plastique ou en métal ou un bee'wrappy, c'est à dire un film alimentaire réutilisable à la cire d'abeille. Des tutos existent pour les réaliser. Voir la vidéo ICI Eveiller ses enfants à une rentrée des classes "En Route vers le zéro déchet" c'est les aider à intégrer des gestes éco-responsables Ecoutez Carine Bomal