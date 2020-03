Rendez vous avec l'emploi et la formation à la Halle aux Foires de Libramont

Un salon à l’initiative de la Province du Luxembourg avec la collaboration de l’instance bassin emploi formation du Territoire du Luxembourg, la chambre de commerce et le Forem

Il sera également possible d’obtenir de l’aide pour sa recherche d’emploi mais aussi assister à des conférences sur la création d’entreprise et la préparation à l’entretien d’embauche.

Tester leurs connaissances en langues et leur e-réputation.

Consulter des offres d’emploi et de formation,

Décrocher des RDV et déposez leurs CV,

Ce salon rassemblera le mardi 24 mars plus de 1000 demandeurs d’emploi et une cinquantaine d’entreprises.

Faut-il préparer sa visite ?

Oui, il faut venir avec son CV mais pas de panique si vous on se rend compte qu’il n’est pas à jour ! Les services du Forem sont à disposition avant le 24 mars pour vous aider, vous pouvez vous rendre dans un bureau Forem, une maison de l’emploi, un carrefour emploi formation orientation ou encore au service clientèle de Marche-en-Famenne. En plus du CV, on demande aux demandeurs d’emploi de se venir avec sa carte jobpass.

Au niveau des transports, des bus sont organisés gratuitement ?

Oui, un service de bus sera organisé gratuitement dans la province du Luxembourg et pour connaître les arrêts, vous pouvez consulter la liste sur le site internet de la Province du Luxembourg.

RDV à la Halle aux foires le mardi 24 mars - Place communale 9 à Libramont de 9h à 13h. Un numéro de téléphone pour plus d’info ?

Vous pouvez former le 063/212 636 ou envoyer un mail à direco@province.luxembourg.be