Remplacer certains produits industriels par des ... "faits maison" - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Pendant le confinement, on s'est mis à faire plein de choses " maison ". Beaucoup de cuisine, évidemment, mais aussi d'autres produits, qu'on achetait avant en version industrielle dans le commerce Le "fait maison" ou DIY est une tendance de fond depuis plusieurs années. Ann Wulf de l'asbl ECOCONSO "Et pour cause ! C'est un bon plan pour le budget, on controle tout ce qui rentre dans le produit et donc on peut utiliser de bons ingrédients sain, locaux et bio, éviter les composants nocifs ou un ingrédient auquel on serait allergique, réduire les déchets... C'est agréable de fabriquer quelque chose soit même et ça ne prend pas beaucoup plus detemps que des les acheter en magasins". Des idées ? Alimentaire "Avec un classique des classiques. Le choco à tartiner. Celui qui fait régulièrement parler de lui à cause de l'utilisation d'huile de palme. On propose une recette sur notre site avec juste du chocolat, bio et équitable évidemment, du beurre et du lait concentré sucré (qu'on peut aussi faire maison). Mais il y en a plein d'autres sur Internet, en fonction des ingrédients qu'on préfère utiliser. L’avantage c'est qu'on peut personnaliser son choco : avec de la purée de noisettes pour une saveur plus proche de la marque, ou au contraire uniquement du noir 70% pour un goût puissant de chocolat, voire avec un peu de cannelle, d’orange ou de gingembre pour réchauffer les papilles en hiver" Produit d'entretien "Faire son nettoyant multi-usage ça prend 3 minutes chrono. Dans une bouteille d'un litre, on met 3/4 d'eau tiède, 1 càs de bicarbonate de soude, 2 cuillères de savon (On utilise du savon noir ou du produit multiusage concentré et écolabellisé) et - complètement facultatif - quelques goutes d'huile essentielle. On secoue le tout. On complète avec de l'eau, on étiquette et c'est fini. On utilise ce nettoyant partout : sol et plan de travail de la salle de bain, cuisine, salon… De façon aussi simple et bon marché, on peut faire du nettoyant WC en gel ou liquide et de la lessive". Ecoutez Ann Wulf