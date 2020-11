>>> tasse / verre quand on est chez soi et au bureau, gobelet réutilisable pour le café à emporter et une gourde avec de l'eau du robinet, de préférence

Gobelet pour son petit café, bouteille d'eau >>> tasse / verre quand on est chez soi et au bureau, gobelet réutilisable pour le café à emporter et une gourde avec de l'eau du robinet, de préférence

Savez-vous que chacun d'entre nous produit 500 kilos de déchets par an ! ! Et le plus effrayant c'est qu'en 20 ans, ça n'a pas diminué ! Alors Ecoconso via sa représentante, Ann Wulff "Quand on débute dans le zéro déchet, il y a beaucoup d'infos. C'est utile mais on peut vite être un peu perdu. Donc je vous propose un petit topo avec quelques grands princicpes à garder à l'esprit. Opter pour des produits réutilisables. On traque les objets jetables de son quotidien et on les remplace par leur version zéro déchet, c’est-à-dire réutilisable ou lavable. Quelques exemples :

Réduisons nos déchets ! - © Peter Dazeley - Getty Images

L'aspect le plus visible des déchets : les emballages ! Et pour cause : "on jette 61 kilos d’emballages par an et par personne. Alors, pour les emballages, le plus efficace c'est encore de faire ses courses dans un magasin de vrac. La tendance est récente et pourtant en quelques années leur nombre a explosé! Mais on peut aussi faire ses achats en privilégiant la découpe (chez le boucher, le fromager…)".

Ceci dit, on évite d'acheter une grosse quantité en vrac si on n'est pas certain de tout manger. Parce que nos poubelles sont aussi remplies de gaspillage alimentaire. On jette 15 à 30 kg de nourriture par an !