Réduire ses déchets à l'école - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/08/2020 Réduire ses déchets à l'école, c'est l'affaire de tous ! Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes, et avec elle, les bonnes résolutions ! Et notamment les bons gestes pour réduire ses déchets. Elèves, enseignants, personnel d'entretien, encadrants de l'extra-scolaire, direction, parents ... chacun peut jouer un rôle à son niveau. "Si vous ne l'avez pas encore fait, réaliser l'inventaire des fournitures scolaires de l'année passée pour les réutiliser" nous précise Carine Bomal de BEP Environnement. "Si vous devez acheter du nouveau matériel tels que les plumiers ou cartables, pensez aux magasins de secondes mains, donneries, brocantes, ou aux bourses organisées au sein des écoles". Vous souhaitez du neuf, alors achetez des produits de qualité. Un bon cartable peut durer plusieurs années. "Pour les collations, n’ayez pas peur de les acheter en vrac à la place d’emballages individuels ou au minimum, de prendre des grands conditionnements qui vous coûteront moins chers. Et oui, vous payez l’emballage ! Le mieux, c’est de réaliser les collations vous-mêmes et pourquoi pas en famille ou de privilégier les fruits. Pour emballer les tartines et collations, oubliez les films alimentaires jetables. Si les boîtes à tartines n’ont pas la cote auprès de vos ados, les wrappy (emballages en tissus recouverts de cire) se trouvent désormais dans tous les magasins zéro déchet ou bio" poursuit Carine Bomal. "La réduction des déchets est à la portée de tous. Après avoir trié ses affaires de l’année scolaire précédente et identifié ce qui peut resservir, la liste des achats à faire pour la rentrée peut se réduire facilement. Un gain pour le portefeuille et du temps gagné à faire les courses de la rentrée ! Et pour les achats qui resteraient indispensables, privilégiez le matériel recyclé, recyclable, réutilisable, rechargeable qui soit également solide et écologique : en matières naturelles non traitées, avec des labels de qualité comme FSC, avec moins ou pas de plastique…et indémodable ! Côté boissons, vive les gourdes, on peut y mettre tout ce que l’on veut, garder de la fraîcheur ou de la chaleur aux boissons et surtout y mettre de l’eau du robinet qui est accessible à tout le monde" "Pour réduire le gaspillage du papier, on privilégiera le papier respectueux de l’environnement, les impressions recto verso, l’installation de bacs de récupération des feuilles de brouillon dans les classes, … Pour les livres de lecture, le bon geste reste la bibliothèque ! L’utilisation des plateformes en ligne permet aussi, pour certains travaux, de réduire considérablement la consommation de papier ! Et enfin, pour transmettre l’information aux parents, le journal de classe reste un outil facile et permanent" Ecoutez l'intégralité de l'interview de Carine Bomal. C'est notre séquence Zéro Déchet