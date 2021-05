Récupérons l'eau de pluie !

Et de l'eau... on en a pris sur la tête ces derniers temps ! E si, au lieu de laisser tout ça partir à l’égout, on en récupérait une partie pour arroser, laver sa terrasse, voire bien plus. Alors comment faire ? Ann Wulf d'Ecoconso " On peut utiliser un bidon ou un grand fût avec un couvercle. Pour que ce soit facile d’utilisation, il faudrait que le bidon ait un robinet et on le surélève pour pouvoir glisser un arrosoir ou un seau en-dessous. Si on utilise un contenant de récup, on veille à ce qu’il n’ait contenu aucun produit dangereux. On peut aussi installer une vraie citerne d’au moins 1m³, enterrée ou non. Il existe même des modèles très fin et hauts, pour les placer discrètement contre un mur par exemple. Si elle est enterrée, il faudra une pompe électrique ou manuelle pour y puiser l’eau".

On y raccorde ses gouttières. Et on place une petite grille à l’entrée de la citerne ou un " filtre à feuilles " en éponge, histoire d’éviter que les feuilles, des déchets ou des petits animaux ne tombent dans la citerne. On peut aussi installer un trop-plein pour éviter de tremper les abords quand le réservoir déborde. C’est vraiment une installation toute simple et pas chère mais tout à fait suffisante pour arroser le jardin, surtout si on a un potager ça consomme vite quelques litres et surtout avec les canicules des dernières années, ou bien pour nettoyer le trottoir, la terrasse, laver sa voiture… "On n’a pas besoin d’un grand toit. Par contre, on veille bien à ne collecter que l’eau qui a ruisselé sur un toit sain, en ardoise ou en tuile par exemple. On ne collecte jamais l’eau de pluie sur une toiture contenant de l’amiante (comme certains Eternit), surtout si c’est pour arroser le potager"