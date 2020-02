Récupérez l'eau de pluie ! La commune de Libramont va vous y aider

Et si vous installiez un tonneau pour récupérer l’eau de pluie chez vous ?

Idéale pour arroser les plantes, le jardin ou encore laver son véhicule

Récupérer l'eau de pluie, voici qui est écologique et économique. Et si vous installiez un tonneau de récupération ? A Libramont il est possible d'obtenir une prime communale pour l'acquisition d'un tonneau ou citerne de récupération d'eau de pluie.

Plusieurs conditions doivent être respectées afin de prétendre à cette aide, par exemple : le montant de la prime est limité à 50% du prix d’achat du tonneau d’une contenance maximale de 3000L, avec un maximum de 100€ par tonneau et par ménage ; ce dernier doit être équipé d’au moins un robinet et d’un couvercle amovible, etc.

Pour prendre connaissance du règlement complet, n’hésitez pas à aller jeter un œil sur le site libramontchevigny.be