"Recrue" un court-métrage à découvrir dans le cadre du Festival du Film francophone

Et c'est parti pour le Festival du Film francophone de Namur ! t entre autres, de nombreux courts métrages seront proposés durant une semaine dans le cadre de ce grand rassemblement populaire au coeur de la capitale wallonne. Parmi eux, "Recrue" de Pier-Philippe Chevigny. "S'il ne s'était pas enfoncé si loin en jouant dans la forêt, Alex, 6 ans, n'aurait sans doute gardé qu'un souvenir flou des mystérieuses patrouilles que menait le groupuscule réactionnaire de son père. Ce matin-là, tout est devenu clair..." Une fiction qui aborde la migration clandestine et la radicalisation des citoyens alors qu'un jeune de 6 ans évolue en marge du groupe réactionnaire. Son réalisateur était l'invité de Terry Lemmens dans votre émission Vivre Ici ce vendredi.. A voir ce samedi 28 septembre à 11 h au Caméo ainsi que le mercredi 2 octobre.