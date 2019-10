"ReCover" soirée pop-rock pour la bonne cause ce 12 octobre à Ciney - Vivre ici Namur, Luxembourg... Rendez vous ce samedi au hall omnisports de l'Institut St Joseph à Ciney... ... pour la 3eme édition de cette soirée concert créée et lancée par trois jeunes adultes dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Pour cette troisième édition, ReCover accueillera d'anciens finalistes de The Voice, dont Boris Motte présent avec Collin de Bruyne, mais également Guillaume Vermere finaliste de la saison dernière. Toutes les infos et détails via notamment FACEBOOK Parmi les artistes présents donc, sur scène Boris Motte et Collin de Bruyne qui se sont associés dans un groupe de Cover : The Voice Lemmens. Collin était l'invité de Jean-Marc Decerf ce jeudi..