"Reconnectés" spectacle de mentalisme en direct du Théatre Jardin Passion ce 10 avril

Une petite démonstration ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/03/2021 Spectacle Virtuel (ZOOM) à l'initiative de GlinkA events le 10 avril prochain, trois séances dès 14 H . Le mentaliste Benjamin Ghislain vous proposera " RECONNECTES " son nouveau Show virtuel de mentalisme. Benjamin Ghislain est un artiste namurois. C’est un véritable passionné de l’Art de l’Illusionnisme sous toutes ses formes depuis qu’il a 15 ans. Il parcourt la Belgique, la France mais aussi la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg. Pourquoi? Pour amuser, émerveiller et éblouir le public. Ce 10 avril il s'agira d'un spectacle de mentalisme en live streaming au cours duquel les participants seront invités à réaliser de nombreuses expériences interactives et étonnantes. Une séance de discussion sera également prévues après le spectacle pour ceux qui le souhaitent. Réservations ICI Benjamin était l'invité de Vivre Ici ce jeudi .. il Terry Lemmens s'est prêté une petite expérience ..