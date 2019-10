Recette de Candice: cubes de bouillon maison zéro déchets

La recette "zéro déchet" de Candice - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 01/10/2019 La recette zéro déchet de Candice : Cubes de bouillon maison ! 2 carottes épluchées + 1 oignon épluché + 3 gousses d’ail + 1 morceau de poireau de 5 cm + 1 tige de céleri (facultative) + 3 feuilles de sauge + 5 branches de thym + 5 branches de persil + 30g de fleur de sel + huile d’olive. Râpez ou coupez finement à la mandoline tous vos légumes. Ciselez la sauge et le persil, prélevez le thym des branches. Mélangez. Placez vos légumes sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 20 min. à 100°. Transférez les légumes (en plusieurs fois selon la taille de votre ustensile) dans un blender et mixez avec le sel et juste assez d’huile pour obtenir une pâte grumeleuse. Placez la pâte dans des bacs à glaçons et congelez. Vos cubes sont en permanence prêtes à l’emploi. Il vous reste simplement à en jeter un dans vos soupes, sauces, risottos, eau de cuisson des pâtes, etc.