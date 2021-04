Randonner en mode Zéro déchet, en réduisant au maximum votre impact sur l’environnement !

Randonner zéro déchet - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/04/2021 Notre séquence zéro déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces ! Aujourd'hui, Carine Bomal du BEP Environnement nous emmène randonner ... Quelques conseils et astuces pour réduire votre quantité de déchets. S'équiper "Avant tout achat, demandez-vous : " en ai-je vraiment besoin ? ". Et qu’ai-je besoin par rapport à l’utilisation que je veux en faire ? Entre la promenade occasionnelle, hebdomadaire et la randonnée, il y a des nuances. Donc, si vous n’envisagez pas de randonner en haute montagne, inutile d’acheter des crampons à glace par exemple ! " Si vous souhaitez remplacer du matériel endommagé, tentez d’abord de le réparer : une bretelle de sac à dos défectueuse peut être très facilement consolidée. Si vous avez décidé de changer un équipement qui ne vous convient plus, pensez à le vendre en seconde main ou à le donner. Si vous estimez que vous avez réellement besoin d’un nouvel équipement, ne vous précipitez pas en magasin et pensez plutôt à emprunter à votre entourage ou à acheter de l’équipement en boutique de seconde main, sur les plateformes internet ou via les groupes de ventes sur facebook. Encore plus vrai pour les sacs à dos porte-bébé, les poussettes trotteurs, le siège bébé pour les vélos dont on n’a besoin qu’un temps ! "Si vous souhaitez tout de même acheter de l’équipement neuf, optez pour des produits durables (fabriqués selon des pratiques écoresponsables) et de qualité qui auront une durée de vie plus longue". Bien se nourrir durant une promenade ou une randonnée reste primordial mais ... sans laisser de déchets En balade, les repas pris sur le pouce sont malheureusement trop souvent la première source de production de déchets. Boîtes, cartons, films plastiques, canettes, couverts jetables… la liste de tous les déchets produits lors de nos sorties en pleine nature peut être impressionnante. "Pour préparer le pique-nique de votre sortie zéro déchet, achetez de préférence dans des magasins qui font de la vente en vrac (fruits secs, charcuterie, fromage, pain, etc.). N’oubliez pas d’emporter vos propres contenants pour les transporter. Evitez le verre qui est lourd et peut casser. Pensez plastiques solides, boîtes métalliques, boc’n roll…." Préparation des aliments : Pensez à épluchez vos carottes, vos pommes, etc. avant de partir en promenade. Ils seront plus faciles à transporter et vous pourrez ainsi composter les épluchures dans votre propre bac à compost. Évitez surtout de jeter les déchets organiques dans la nature. Rien de pire que des épluchures de fruits ou des coquilles d’œufs qui jonchent le sentier. "Si vous comptez faire de longues randonnées, les plats déshydratés faits maison sont plus légers à transporter et prennent moins de place que le traditionnel casse-croûte. On trouve des recettes sur le net. Par exemple, de la Tribu des bois sur youtube". https://www.youtube.com/watch?v=RcNSXgon0SA Plutôt que d’utiliser du film plastique pour emballer vos aliments, optez pour le tissu en cire d’abeille. Vous pouvez l’acheter en boutique, en ligne ou le fabriquer vous-même. Pour les fruits secs et les aliments qui risquent de s’éparpiller dans votre sac, utilisez des sacs à vrac en tissus (qui serviront aussi pour vos courses). www.magde.be Évitez les bouteilles d’eau jetables : Optez plutôt pour une gourde en inox (que vous pourrez aussi utiliser au bureau ou à la salle de sport). Pourquoi en inox ? Parce qu’elles sont solides, inodores (surtout au niveau du goulot) et ne retiennent pas les bactéries.