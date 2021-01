Randonner depuis 40 gares SNCB sur les sentiers GR n'a jamais été aussi facile - Vivre ici Namur,... Que diriez-vous d’une rando " zéro carbone " sur les sentiers GR ou GRP (GR de Pays) des cinq provinces wallonnes, entre quarante arrêts et gares SNCB ? Votre journée commencerait dès votre montée à bord du train. Et vous pourriez déjà profiter des paysages qui défileraient avant d’arriver dans la région où vous avez décidé de vous rendre ! Une manière avantageuse d’utiliser au mieux les possibilités offertes par la SNCB et votre Railpass Hello Belgium pour pratiquer des parcours en ligne sur les GR ou GRP. Avec ce topo-guide, vingt nouveaux itinéraires 100 % verts ont été sélectionnés avec, en moyenne, une bonne vingtaine de kilomètres à parcourir à votre rythme, selon votre état de forme ou votre humeur, en solo, en famille ou entre amis. Ces itinéraires permanents, tracés et balisés sur GR ou GRP, vous invitent à oxygéner votre quotidien. Ils vous emmèneront à la découverte du patrimoine de la Wallonie, de la richesse de ses paysages, de sa faune et de sa flore, de son histoire, de son architecture, de son terroir et de ses habitants. Vous pourrez vous imprégner des couleurs et ambiances de nos campagnes et découvrir quelques petites perles du territoire ! Chaque parcours proposé contient une carte (découpée en plusieurs petits secteurs) avec la trace de l’itinéraire ainsi que son descriptif. Alain Carlier était notre invités studio ce mercredi .. www.grsentiers.org