"Rage Dedans" un spectacle de et par Jean-Luc Piraux - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... "Rage Dedans, un seul en scène tragicomédie" de Jean Luc Piraux à ne pas manquer ces prochains jours en Brabant wallon Un spectacle qui donne envie de se prendre dans les bras.. .Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ou parfois l’homme qui chute fait chut. En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité. Rage dedans mais aucune vague autour. Tombé du ciel bleu, sans sommation, en plein dans l’amer. Au milieu des médecins, des conseils et des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. un spectacle drôle, surprenant et qui sent le vécu ! L'auteur comédien nous partage sa douloureuse expérience en un spectacle époustoufant ! il était l'invité de Vivre Ici ce mardi.. A voir Centre Culturel d'Ittre ce 16 octobre Le Foyer à Perwez le 23 octobre L'Espace Bernier à Waterloo, le 24 octobre Centre Culturel de Beauvechain le 13 mars Centre Culturel de Rixensart le 26 mars