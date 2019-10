"Quoi que je fasse" : le nouveau roman de la namuroise Nathalie Nottet

Tel un ouragan, un père revient du jour au lendemain dans la vie d’une mère et de sa fille.

—Ma mère m’a dit un jour, non. Non, Louisa, tu n’as pas de père.

Pas de père. Elle a ensuite laissé quelques secondes se promener. Un silence dans le regard. À guetter ma réaction qui ne vint pas.

— Le voir après autant d’années. Plus de neuf. Son silence brouillé. Brisé. Fracassé par sa silhouette au fond du couloir. À cet instant, la certitude que notre vie n’aura plus jamais le même goût.

— Ce n’est pas une gamine de 9 ans qui plantera notre amour. Pas besoin qu’elle le valide. Il est temps qu’elle ait un père. Temps que je sois son père.

Dans un maillage choral, les relations entre ces trois narrateurs sont dépeintes dans un style direct qui fait apprendre sur eux au fil des pages et qui se prête à l’intrigue de ce roman. Des voix qui s’écorchent, concilient, refusent, graillent, se murent ou résonnent dans une écriture qui épouse avec puissance et finesse les dilemmes intérieurs de ces personnages.



Suivez trois voix, trois narrateurs submergés par une vague d’émotions, de silences, d’amours et de souffrances. Un roman psychologique poignant dont vous ne sortirez pas indemne !

Nathalie Nottet est née à Namur en 1964. Elle habite actuellement Jambes. Psycho-criminologue de formation, elle travaille dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Elle a de l’écriture une expérience plutôt clinique. En 2015, elle publie son premier roman L’envers des pôles (Editions WEYRICH), un livre qui dresse les affres des troubles bipolaires dans un texte serré qui vibre, grince, tourbillonne et palpite. Quoi que je fasse est son deuxième roman publié. Il est​​​​​​​ sorti aux Editions "Le Lys bleu" au mois de mai dernier.