"Quintessence Africa", des vues d'Afrique magnifiques

Quintessence Africa, Philippe Moës nous emmène en Afrique - Vivre Ici Namur, Brabant wallon,... C'est au cours de ses différents voyages en Afrique que Philippe Moës a pris les clichés présents dans l'ouvrage "Quintessence Africa": "Avec le temps, j'ai quand même accumulé des images de différents pays d'Afrique et ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un fil conducteur... et donc il m'a fallu deux, trois ans avant de trouver quelque chose qui me convenait, je voulais quelque chose qui soit relativement transversal et pas de pointu." Un livre dans lequel on se ballade à travers des photos très variées, des paysages, des portraits de félins et puis aussi des images de silhouettes. Chaque photo est accompagnée d'une citation qui provient du monde entier et qui est en étroite relation avec l'image: "C'était vraiment le but recherché, qu'on ne puisse pas séparer l'un de l'autre, si on prend l'image toute seule, elle est peut-être sympa mais avec la citation, c'est un plus et vice-versa... J'ai cherché des citations qui collaient aux images et puis à partir d'un certain stade, j'ai fait l'effet inverse, à partir de citations que je voulais vraiment mettre, j'ai recherché une image pour trouver un lien."