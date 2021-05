Quelques offres d'emploi proposées par le Forem

Plus

En compagnie d'Isabelle Hubert et en collaboration avec le Forem

Une offre d’emploi sur le Brabant wallon et plus précisément à CHAUMONT-GISTOUX La Maison de repos et de soins AUX LILAS DE BONLEZ compte 67 chambres individuelles et 6 appartements Résidence Service. Ils recrutent un/une infirmière de jour diplômé A1 ou A2 disposant d’un numéro INAMI. Pour ce poste, vous dispensez, de manière autonome, sur prescription médicale et/ou en collaboration avec le médecin, les soins infirmiers et psychosociaux aux résidents. La maison de repose propose un contrat indéterminé pour un horaire de jour à temps partiel ou à temps plein. Si vous souhaitez plus de détails sur cette offre, c'est via ce lien du FOREM

4 images Senior man walking with support from wife and carer © Tous droits réservés

Si travailler à l’étranger vous tente et sachez que le Forem peut vous aider dans vos projets de mobilité à l’international. Dans chaque région, des conseillers en mobilité sont à votre disposition pour vous aider à construire votre projet, à réaliser des CV en langues étrangères, vous aider à voir plus clair sur les démarches administratives à mettre en place avant votre départ et après également,... Les conseillers travaillent notamment avec un réseau européen de services à l’emploi..... Tout à fait, ce réseau européen s’appelle EURES, il est destiné à faciliter la libre circulation des travailleurs. Les conseillers peuvent via ce réseau vous aider à trouver de l’emploi en tant qu’expatriés ou en tant que transfrontaliers. Ces accompagnements sont individualisés et entièrement gratuits, que vous soyez demandeurs d’emploi ou travailleurs avec de nouveaux projets professionnels en tête ! Pour plus d’informations sur les possibilités de travail à l’étranger, le Forem propose régulièrement des séances d’infos... Qu’elles soient données en présentiel ou en ligne, elles sont également l’occasion d’interagir en direct avec nos conseillers en mobilité en posant toutes vos questions. Nous vous conseillons de vous rendre sur www.leforem.be/particuliers/travailler-etranger.html pour découvrir toutes les séances d’info programmées par pays de destination

Une offre d’emploi de technicien de laboratoire de contrôle qualité sur la Province du Luxembourg C’est précisément à Marche-en-Famenne que la société pharmaceutique Galephar recrute ce profil. Les tâches sont multiples telles que l’analyse des matières premières et ou des produis finis aux normes et Instructions en vigueur ou encore le développement et validation de méthodes analytiques utilisées pour le contrôle de qualité des médicaments Quelles compétences sont attendues pour ce poste ? L’employeur recherche une personne polyvalente, autonome, rigoureuse et précise qui a des facultés à communiquer et à s’intégrer dans une équipe composée de 25 personnes (contrôle qualité) Une expérience en tant que technicien de laboratoire de contrôle des industries de process dans l'industrie pharmaceutique est un atout. Quel type de contrat est proposé par la société Galephar? Il s’agit d’une mission intérimaire sur un régime de travail temps plein de jour en horaire flexible. Si cette offre vous intéresse, rendez-vous sur le site du FOREM

4 images Portrait of a black female scientist © 2015 Hinterhaus Productions

Une offre d’emploi dans le domaine de la construction au cœur du Condroz (sur la Province de Namur) La société SOL-AIR Energies située à Sovet, à quelques kilomètres de Ciney recherche actuellement un installateur électricien de panneaux photovoltaïques. Vous avez les compétences pour lire des plans électriques mais aussi des plans en lien avec la toiture. Vous serez amené à travailler en binôme avec un électricien pour installer des panneaux photovoltaïques. L’employeur souhaite une expérience de 6 mois en toiture et spécifiquement en placement de capteurs photovoltaïque. Le permis B est demandé et le permis B+E est un plus (véhicule + remorque si la masse maximale autorisée de l’ensemble dépasse 4.250 kg) Petite précision, le départ sur chantier se fait au départ de Sovet. La société SOL-AIR Energies propose un CDD en vue d’un CDI de 40h/semaine. Si cet emploi vous intéresse c'est via le lien FOREM

4 images Solar power plant,Electrician working on checking and maintenance equipment © Tous droits réservés