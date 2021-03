Quelques offres d'emploi dans nos provinces

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/03/2021 Un analyste développeur à Fernelmont La société RVC S.A développe et commercialise des solutions de gestion des bâtiments ou d’infrastructures techniques, intégrant la collecte de données de terrain, la dématérialisation des processus opérationnels et administratifs et la gestion des consommations. La personne engagée s'inscrira dans une équipe de développement, analyse et maintenance informatique pour des clients situés dans le monde de la construction et de la gestion immobilière. La connaissance du néerlandais est un plus vu leur projet d’extension vers la Flandre. CDI de 38H/semaine Un éducateur à Incourt Un poste sur INCOURT en tant qu’éducateur A1 EN CENTRE THÉRAPEUTIQUE. Ce centre de jour est spécialisé pour l’accueil des adultes présentant une déficience intellectuelle et une maladie mentale. Votre fonction consiste à animer des ateliers, à participer à des réunions d'équipe. Profil : des études de bachelier professionnel en tant qu’éducateur spécialisé A1. Une expérience dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale ou dans le champ du handicap est un atout. Il ’agit plus précisément de 2 contrats de remplacement. Du 12 avril au 11 mai et du 24 juin au 23 juillet. Précision intéressante, le contrat pourrait être précédé d’un stage PFI si nécessaire. Une des conditions d’accès à cet emploi, vous devez être demandeur d'emploi inoccupé (DEI), au moins la veille de l'engagement (obligation subside APE) Un employé d'accueil pour le SI de Marcourt Le syndicat d’initiative de Marcourt -Beffe (RENDEUX) recherche un EMPLOYE D'ACCUEIL POLYVALENT (H/F) pour mener diverses tâches variées telles qu’accueillir les touristes, répondre en toutes circonstances aux demandes rencontrées, réaliser des tâches administratives, animer des visites guidées, se tenir informer sur la région, aider au développement de brochures, actualiser les informations sur le site Internet ... Une expérience dans le secteur touristique ou activités récréatives/loisirs est un atout au même titre que la connaissance de la région de Marcourt. Une bonne connaissance du néerlandais et une connaissance moyenne de l’anglais. Temps partiel de 19H/semaine avec dans un premier temps un CDI de 3 mois en vue d’un CDI Toutes les infos sur le site www.leforem.be