Quelques idées zéro déchet pour une rentrée sportive - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Dans notre séquence Zéro Dechet en compagnie des intercommunales de nos provinces, la semaine dernière il était question de la rentrée scolaire en compagnie de Carine Bomal de BEP Environnement. Ce mardi, nous vous proposons quelques idées zéro déchet pour la rentrée, mais sportive. Et c'est en compagnie de Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement. "les consignes sanitaires doivent avant tout être respectées. Mais ce n’est pas pour autant que l’on ne peut pas adopter des gestes ZD tout simples ; et cela, que l’on soit pratiquant ou organisateur". Pour les pratiquants : Première piste : le matériel et les vêtements de sport. Les enfants grandissent vite et la durée d’utilisation du matériel est parfois très courte. Pour les achats : est-il possible de les trouver en seconde main ? Auprès de sa famille, de ses amis ou voisins, via le web (avec des comme comme Vinted, ou Facebook via Market Place ou des groupes spécialisés : vélos, équitation, pêche, matériel de sport en général, sport de montagne, plongée…) sans oublier les vides dressing ou les boutiques de seconde main. Et si vous n’en avez plus besoin, pensez à les vendre ou les donner via les mêmes canaux. Deuxième action : les boissons. Alors là, c’est facile, évidemment on oublie les emballages jetables et on opte pour la gourde d’eau. Veillez à la nettoyer régulièrement, avec un goupillon pour laver les biberons, par exemple. Pour les collations, on évite les snacks préemballés. On préfère les collations saines et gourmandes comme les pommes (du verger, c’est la saison !), les bananes ou les fruits secs (riches en magnésium). Si vous aimez cuisiner, tester les cakes à la banane et aux fruits secs ou les Energy balls L’idéal est avant tout d’identifier les principaux gisements de déchets liés à votre activité et vos événements sportifs. Quelques exemples ? Vous produisez beaucoup de gobelets jetables ? Supprimez-les simplement et offrez un accès à des points d’eau dans le respect des normes sécurité COVID évidemment (fontaines ou rampes d’eau raccordées à l’eau de distribution ou à une citerne, si besoin). Invitez chacun à y remplir sa gourde ou son gobelet réutilisable Les poubelles sont mal triées ? Vérifiez que les différentes poubelles pour le tri des déchets sont bien accessibles et clairement identifiées : matière organique, bouteilles en plastiques, mouchoirs et masque COVID ???? ça c’est dans les déchets résiduels, rappelons-le. Ensuite, assurez-vous aussi que le personnel d’entretien sait ce qu’il doit faire des déchets triés dans les différentes poubelles. N’hésitez pas à contacter votre intercommunale ou votre commune pour obtenir des visuels ou des conseils adaptés. Vous vous retrouvez avec une foule d’emballages à la fin de votre événement ? Lors de vos prochaines commandes soyez attentifs et préférez les options " durables " : optez pour des puces ou dossards réutilisables ou en papier (récoltez-les à part) ; offrez des récompenses pertinentes dont l’emballages réduit abandonnez les gadgets inutiles offerts à tous les participants ! Détails en compagnie de Marie-Noëlle Minet !