Quelques conseils pour préparer et activer sa recherche d'emploi

Forem : quid du CV - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/06/2020 Notre séquence en collaboration avec le Forem. On vous donne ce lundi quelques conseils pour préparer votre recherche d'emploi. Réaliser des outils de candidature tels que sa lettre de motivation, sa carte de visite et son CV. Le but du CV est de susciter l’intérêt de l’employeur en rendant visible vos atouts et vos compétences. L’idéal est de le rédiger sur base de l’offre d'emploi que vous avez repérée. L’employeur doit trouver dans votre CV ce qui lui est utile pour le profil qu’il recherche. Dans ce CV on doit y ressentir votre personnalité à travers la forme - la mise en page, voir si vous le souhaitez votre photo, et grâce au contenu, votre parcours, vos atouts, vos compétences" nous précise Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem. "Il doit être facile à parcourir, à comprendre et à lire. Il doit être concret c’est-à-dire il est important de citer des faits précis ou des réalisations concrètes. Il doit être adapté et personnalisé en fonction de l’offre proposée". La forme est importante aussi "Dans certains secteurs plus que d’autres mais un CV avec une tache de confiture ce n’est pas génial. Heureusement, on envoi davantage son CV par mail en 2020. Néanmoins, toujours vérifier l’orthographe, la conjugaison, la grammaire.." Utiliser des phrases courtes et précises, un bon CV tient sur une page idéalement, jamais plus de deux !