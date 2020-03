Quelles sont les conditions pour se défaire de son logement étudiant

Les étudiants peuvent-il rompre leur bail ? - © gorodenkoff - Getty Images/iStockphoto

Rompre son contrat de bail étudiant oui, mais.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Rompre son contrait de bail, tout étudiant peut le faire Premièrement, ça s’accompagne toujours d’un préavis de deux mois ; autrement dit, l’étudiant doit encore rester deux mois dans son logement ! Et deuxièmement, ce préavis peut aussi s’accompagner d’indemnités ; autrement dit l’équivalent de trois mois de loyer, en plus du préavis, mais cette fois sans pouvoir occuper le bien pendant ces trois mois, Les conditions de rupture de contrat sont plus souples pour les étudiants Et ce pour correspondre davantage aux aléas de la vie d’un étudiant, comme la réorientation en cours d’année par exemple : certains, en changeant de cursus, doivent changer de ville ; et puis il y a aussi les étudiants qui n’avaient pas de plan B et qui arrêtent donc leurs études complètement, ou du moins jusque septembre Ils doivent prévenir leur propriétaire avant le 15 mars et ce par lettre recommandée. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces deux mois de préavis ne commencent pas le jour de la réception du recommandé mais le 1er jour du mois qui suit, autrement dit le 1er avril dans le cas présent. Après le 15 mars on paie des indemnités On retrouve toutes les infos auprès d'Infor Jeunes on y retrouve aussi une brochure, qui s’appelle " Kot & Coloc’ ", qui reprend un tas d’infos, bien plus que ce dont on a parlé aujourd’hui, cela va des astuces pour la recherche d’un kot aux droits et devoirs du locataire et du propriétaire, en passant par des conseils en cas de litige, etc. ! Et la brochure est disponible gratuitement en version papier dans les centres, bien sûr.