Que planter sur un talus pour en limiter l'entretien ?

Que planter sur un talus ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/03/2021 Notre séquence Jardin en compagnie de Marc Knaepen ! Il est question de talus et de ce que l'on peut y planter C'est un gros problème pour les propriétaires ! Si on veut tondre un talus ca devient compliqué et dangereux. Donc on va essayer de limiter au maximum l'entretien en faisant des plantations". Ne pas planter n'importe quoi ! "On peut planter le millepertuis . il y a différents types qu'on appelle Hypericum (..) on va chercher des millepertuis qui sont capables de s'étaler par le rhizome de manière à former un tapis et là on va utiliser généralement hypericum calycinum et la variété la plus connue c'est hidcote qui est une variété qui fleurit quasiment tout l'été, des grandes fleurs jaunes intéressantes pour les abeilles. Il va couvir le talus rapidement et là aucune herbe indésirable ne sera capable de traverser la couverture mises en place". Plantez 4 à 5 millepertuis par M2. Un petit entretien durant les 2 premières années, le temps que la plante s'installe et ensuite vous serez tranquille pour une bonne dizaine d'années ! La pervenche : "que ce soit la "petite pervenche" ou la "grande pervenche" a une feuillage persistant. C'est plus une plante que l'on va installer sur un talus à mi ombre (elle a tendance à griller en plein soleil)". Détails en compagnie de Marc Knaepen