Que faire des feuilles mortes ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/09/2020 Nous sommes entrés en pleine saison automnale et , conséquence de la période de sécheresse que nous avons connue cet été, les feuilles mortes se ramassent déjà à la pelle .... Alors, que faire de toutes ces feuilles ? "Je vois des personnes qui achètent un incinérateur et qui commencent à brûler les feuilles et qui font des tas de feuilles dans leur jardin et qui y mettent le feu. Un il faut savoir que si on se trouve à moins de cent mètres des habitations c'est strictement interdit, et s'il y a des dégâts , le responsable c'est celui qui a allumé le feu. Il faut faire gaffe et ne pas faire ce genre de chose, d'autant que c'est du gaspillage" nous précise notre Monsieur Jardin, Marc Knaepen Les feuilles, on peut les recycler ! C'est aussi ça le développement durable "avec les feuilles ont peut faire du terreau (...) il faut savoir que la qualité du terreau dépend de la qualité des feuilles que l'on va ramasser. Une feuille de chêne ou une une feuille de peuplier ce n'est pas la même chose. Concernant le peuplier, on va obtenir un très bon terreau, ce sont des feuilles tendres mais malheureusement ses qualités ne perdurent pas longtemps. Ce terreau va permettre d'améliorer la structure du sol mais au niveau nourriture il apporte peu de choses" Concernant les fruitiers, le terreau obtenu avec leurs feuilles est très gras et donc très bon pour enrichir les sols pauvres en humus. "Si les feuilles tombent sur le potager ou des zones ornementales, ca va permettre de couvrir le sol pour l'hiver, de protéger le sol contre les intempéries et le gel. Donc on peut laisser les feuilles sur place" Et de plus, ces tapis de feuilles qui ornent votre jardin en cette saison automnale, n'est il pas du plus beau effet ! Ecoutez Marc Knaepen