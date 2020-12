Que faire de vos fanes de légumes ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 02/12/2020 Notre chronique en collaboration avec Nature & Progres, il est aujourd'hui question de fanes de legumes... Laura Vlemincq nous a rejoint en studio et elle nous propose de cuisiner ces fanes et pourquoi pas pour les fêtes ? "Meme si les fêtes vont être un peu particulières cette année, c'est l'occasion de se préparer un bon repas et de se faire plaisir ! On peut cuisiner 100 % bio, local et quasi 100 % zéro déchet. Comment ? En réduisant les fanes de légumes c'est à dire, les épluchures, les tiges, les feuilles, les pulpes et bien d'autres" Presque tout se consomme. Evitez cependant les épluchures des aubergines, des poivrons, des pommes de terre ou encore des tomates. "Pour les autres vous pouvez les manger ! Faites attention de bien les débarasser des feuilles abimées, lavez les bien ! On peut transformer tout cela en plat, en dessert ou en boisson ! " Une recette entre autres, avec les betteraves rouges. "On peut manger les tiges et les feuilles. Pour les fanes vous les faites bouillir 10 minutes dans de l'eau salée. Pour les feuilles, vous les hachez et c'est très bon dans une purée de pommes de terre (..) le radis, très bon en pesto. Vous mixez les feuilles avec un peu d'huile et le tour est joué" Boissons : "Avec les petits pois vous gardez les cosses et vous pouvez en faire du vin. Comment ? Vous les faites fermenter dans une tourie avec du sucre, de la levure pour vin de fruit et 6 semaines après fermentation vous pouvez les déguster". Si vosu souhaitez cuisiner bio et local pour les fêtes, sachez que le site www.natpro.be reprend une septantaine de producteurs et de transformateurs répartis en wallonie. Et vous pouvez en savoir plus également sur la cuisine des fanes avec l'ouvrage "Je cuisine les fanes" aux Editions Terre Vivante.