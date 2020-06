Que faire au jardin durant l'été ?

"Aussi à surveiller la floraison des lis qui va durer une grande partie de l'été, surveiller une petite bestiole qui vient se placer sur les feuilles, qui pond ses oeufs en-dessous qui donne des larves qui vont ronger les feuilles en très peu de temps et qu'il s'attaquent les fleurs aussi. Donc, il suffit de les ramasser sinon les lis on ne verra pas grand chose de la floraison". Il s'agit ici du Criocère du Lis (photo).

Cette coupe favorisera une nouvelle floraison. Et l'on fait cela également avec les rosiers qui terminent actuellement leur première partie de floraison. Les rosiers offrent une deuxième floraison, en aout généralement, sauf les rosiers botaniques, encore peu courant dans nos jardins, et qui fleurissent une seule fois, en juin. S'ils nous offre une jolie floraison, la fructification n'en n'est pas moins ininteressantes, donc, eviter de tailler les rosiers botaniques.

"Il y a des floraisons qui se terminent relativement vite et donc ce qu'il faut faire c'est supprimer tout ce qui est fleur fanée parceque sinon la plante va s'épuiser. Donc la première chose à faire, sur les annuelles, sur les vivaces, tout ce qui est fané, on coupe" nous précise Marc, contacté par Terry Lemmens.

Au potager

"Là il n'y a pas mal de choses à faire. Les récoltes se multiplient. Les radis, les tomates, laitues... tout cela on va les récolter. Arroser s'il fait sec. Il y a encore beaucoup de semis à faire au potager, contrairement à ce que l'on peut s'imaginer. En juillet, ont peut semer des carottes de conservation, des chicorées que l'on récolte à l'automne, on peut semer des radis et on peut aussi continuer à semer des laitues de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous dans les récoltes et jusque fin juillet, on peut encore semer des haricots. Pas n'importe lesquels. Des mangetous et les nains. Si l'on sème des haricots à rames fin juillet, c'est un peu compromis !"

En aout, vous pouvez semer les laitues d'automne, la mache, les épinards, les scaroles !

A ne pas faire : arroser en pleine journée ! "Il faut savoir que quand on arrose en jets de pluie quand il y a du soleil, et bien chaque goutellette qui va tomber sur les feuilles, ca va faire une sorte de loupe et on va bruler la feuille. Et cela peut faire beaucoup de dégâts".

Donc arrosage, si besoin, à l'aube ou en fin de journée pour éviter toute brulure du végétal et permettre à la plante de profiter au maximum de cet apport d'eau .