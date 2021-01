Que deviennent nos "sapins de Noël" - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/01/2021 Nos beaux sapins, rois des fêtes deviennent rapidement un objet encombrant une fois la magie de Noël finie. "À l’heure où nous parlons, les collectes de sapins sont terminées et merci au personnel de collecte car ce n’est pas une mince affaire. Il faut savoir que l’année passée ce ne sont pas moins de 24 tonnes de sapins qui ont été collectés sur les communes de Wavre et de Rixensart. Ces communes sont collectées par in BW, ailleurs, ce sont les services communaux qui s’en chargent. Idem en Province de Namur. Et dans la zone Idelux environnement, dans certaines communes, les citoyens sont invités à déposer leur sapin au recyparc et dans d’autres, des collectes en porte-à-porte sont organisées" nous précise Laetitia Canu de l'INBW, l'intercommunale du Brabant wallon. Et après la "récolte" ? "Ils seront valorisés. Que le sapin ait été collecté par in BW ou par un service communal, il atterrira la plupart du temps au même endroit, c’est-à-dire sur l’une de nos plateformes de compostage à Wavre ou à Virginal. En Province de Namur, habituellement les sapins sont brûlés lors des grands feux, mais cette année, ces évènements ont été annulés, ils vont donc prendre le chemin du Centre de compostage de Naninne. Ensuite, un contrôle est effectué afin de s’assurer qu’il ne reste pas d’éléments indésirables qui pourraient endommager les machines". Du compost I est très important que les sapins soient " à nu " pour éviter que les machines ne soient endommagées. Une fois cette vérification terminée, ces sapins seront broyés et les copeaux seront rassemblés en tas et placés en compostage. PourIN BW, il faut compter entre 7 et 8 mois avant d’obtenir du compost (et 3 à 4 mois pour le BEP), mais durant ce délai, on ne reste pas les bras croisés, on le retourne régulièrement afin de l’aérer ce qui permet d’obtenir une bonne décomposition. En cas de sécheresse, on y ajoute de l’eau. Enfin, le compost sera tamisé et mis au repos durant 2 mois. Dans 14 recyparcs du BEP, vous pouvez acheter du compost en prévoyant de payer sur place par paiement électronique et en apportant vos sacs ou votre remorque). Plus d’infos sur www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles