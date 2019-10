Que deviennent les déchets déposés dans les recyparcs ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence zéro déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces ! Et ce jeudi, Laetitia Canu de l'INBW (intercommunale du Brabant wallon) met l'accent sur les déchets . En province du Brabant, chaque année ce sont 100 000 tonnes de déchets qui sont déposés. Cela représente la moitié des déchets, ceux qui transitent par les recyparcs. 99 % sont recyclés ou valorisés. Ainsi, les PMC sont triés et compressés en balles. Les bouteilles et flacons en plastiques trouvent une nouvelle destination : bidons, bacs de rangement, conteneurs .. Le verre lui sera trié, nettoyé et ensuite concassé. Et pour le reste, huiles, graisses, textiles ? Ecoutez Laetitia Canu