Qu'est-ce que le "système de crédits" dans l'enseignement supérieur ?

Adeline Dujardin nous présente le système de crédits dans l'enseignement - Vivre Ici Namur,... On vous en parlait la semaine dernière en compagnie d'Adeline Dujardin d'Infor Jeunes Les résultats des deuxièmes sessions sont tombés, parfois annonciateurs de mauvaises nouvelles . Pour certains étudiants, il ne s'agit "que" d'un simple échec, qu'ils ne souhaitent pas contester via un recours et ils peuvent continuer leurs études sans problèmes. Leur nouvelle année académique dépendra toutefois du nombre de crédits qu'ils ont validés. Mais qu'est ce qui les attends exactement ? Ecoutez Adeline Dujardin...