Protéger une nature étonnante au sein des carrières

Protéger la nature et la biodiversité au sein des carrières - 17/03/2020 Depuis 5 ans Natagora est partenaire du Projet Life in Quarriers afin d'étudier et de protéger une nature étonnante qui trouve refuge dans les carrières Hirondelles, crapauds ou encore orchis pyramidal sont quelques-unes des espèces cibles devenues rare dans nos contrées et qui trouvent refuge dans les carrières , refuges propices à leur développement. Avec le temps, des milieux extraordinaires comme des pelouses calcaires comme des pelouses à orchidées, des mares à triton crêté ou encore des falaises propices au grand-duc peuvent voir le jour. Le projet cible 27 carrières, toutes en activité, avec comme ambition de sensibiliser les exploitants à mettre en oeuvre des actions tant dans les zones d'activités que dans des zones non ou peu exploitées. Les actions de Natagora : .Observer et recenser, c'est la première étape pour définir, dans chaque carrière, les espèces et les milieux présents. . Sur le terrain, les carriers sont directement impliqués dans le suivi des actions et les naturalistes sensibilisent ces dernier à la mise en place d'une gestion dynamique de la biodiversité . Deux types d'action sont menées dans le cadre du Life in Quarriers : des actions temporaires (aménagement de mares, pelouses et abris) propices aux espèces pionnières et des actions permanente pour créer des milieux plus stables comme les prairies et les mares végétalisé