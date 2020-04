Profitez de cette période de confinement pour une retour à la... nature !

"L’état de la planète me préoccupe depuis toujours et je suis particulièrement interpellée par la déconnexion de plus en plus grande entre l’homme et la nature".

Si vous êtes fidèles auditeurs de Vivacité, la voix et le visage de Virginie Hess ne vous sont pas inconnus !

A travers la réalisation de chroniques et de reportages radio et TV, la modération de débats ou d'événements, Virginie tente, à son niveau, de sensibiliser des femmes et des hommes de tous horizons sur des sujets qui la touchent profondément, comme l'érosion de la biodiversité, les inégalités écologiques, l'épuisement des ressources ou les changements climatiques. Espérant ainsi planter par-ci par-là des petites graines de changement...

Son approche est résolument positive et orientée vers les solutions. Rien ne l’anime plus que de transmettre des messages optimistes au plus grand nombre afin de susciter l'envie d'agir. Ou de faciliter des échanges constructifs sur des problématiques importantes et complexes.

Experte en communication, éco-conseillère et naturaliste passionnée, Virginie Hess bénéficie d’une longue expérience dans le secteur environnemental associatif, institutionnel et privé.

Ce faisant, elle souhaite participer à l'émergence d'un nouveau projet pour ce monde, fondé sur le respect de la terre et des hommes, sur la coopération et la solidarité, sur la créativité collective et le bien être profond de chaque individu.

Virginie vient de publier sur YouTube le deuxième épisode de sa chaîne "Raconteuse de Nature" à la rencontre du ... martin pêcheur. Disponible via ce lien

Olivier Gilain a pris contact avec Virginie ..