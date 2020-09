Produire ses propres graines bio - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 23/09/2020 Notre séquence en collaboration avec Nature et Progrès ! En compagnie de Laura Vlemincq il est question ce mercredi de production de graines bio.. C'est la tendance du moment ! Durant la période de confinement, les ventes de semences bio ont explosé. Et savez-vous qu'il est aisé de produire soi même ses graines. "Le principe de base : laissez pousser certains plants et les laisser fleurir jusqu'à ce qu'ils produisent des graines" nous précise Laura Vlemincq. Et en ce moment c'est la bonne période, mais il ya certains critères au niveau de la récolte "oui, en effet, trois critères : une fois qu'elle est bien sèche, brune et si possible lors d'une journée ensoleillée". Une fois récoltées, que fait-on des semences ? "On souffle dessus pour éliminer les déchets, on les frottes pour enlever les enveloppes. On les trie. Ensuite on les fait sécher et on les emballe, dans une enveloppe en papier par exemple, en otant la date et nom". A conserver dans un endroit bien sec. Pour ceux qui veulent s'y mettre, il est très facile, par exemple de recolter ses graines de tomates. Vous placez les graines dans un verre d'eau pendant 4 à 5 jours, jusqu'à ce qu'il y ait une petite couche de moisissure. Vous rincez en suite et vous laissez sécher avant d'emballer. Sachez aussi que Nature et Progrès organise des bourses d'échanges de graines. Vous en trouverez le détail via le site.