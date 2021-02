Préparons-nous au pire.... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 01/02/2021 "Préparons-nous au pire et espérons le meilleur" tel est le slogan de la Maison Renard... "Bertrand en est convaincu : la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement son entreprise détient LA solution. Il vous présente la B.A.D. (Base autonome durable) du lieu dans lequel vous vous trouvez. La seule alternative pour vous sauver de la catastrophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens. " Maison Renard " est un spectacle entièrement réalisé avec des données issues du monde scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre civilisation ? Comment vivre en autonomie totale ? Quelles seront les véritables victimes en cas d’effondrement ? Après ce spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour vous. Le projet est né pendant le Covid suite à un spectacle qui a été créé, il y a 2 ans, en mars 2019, au Théâtre Royal de Namur. Maison Renard a reçu le "Label d’Utilité Publique" de la Commission Communautaire Française (Cocof) pour l’année 2020 mais les 60 représentations prévues à Bruxelles, en Wallonie et en France ont été annulées. "Préparons nous au pire et espérons le meilleur" à voir sur YOU TUBE Le comédien Alexandre Dewez était l'invité de Vivre ici ce lundi Et pour en savoir plus c'est via le site https://maison-renard.be/