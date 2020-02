Préparez votre potager pour le printemps ! - © Kjell Linder - Getty Images

Préparez votre potager pour le printemps ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le printemps approche ! Comment préparer son potager ? Certes, les conditions météo ne sont pas encore idéales et le jardin est toujours en repos hivernal, mais rien n'empêche d'envisager les travaux à y effectuer d'ici quelques semaines. Du moins pour ceux qui possèdent un potager ! C'est notre séquence en collaboration avec Nature et Progrès et sa représentante, Laura Vlemincq. Deux étapes importantes avant les premiers semis et les premières plantations : ameublir le sol et décompacter les mottes de terres ! Et attention, le potager doit être bien exposé, dans une situation ensoleillée, si possible à l'abri du vent. Et attention, un potager sans pesticide !