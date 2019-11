Préparez la fête de Noël en mode "zéro déchet" !

Noël en mode "zéro déchet" - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/11/2019 Les fêtes de fin d'année approchent et avec elle leur lot de ... cadeaux... . des cadeaux parfois inutiles, souvent sur emballés. Alors, pour ne pas se retrouver englouti sous les poubelles voici quelques idées pour un "Noël Zéro déchet" : - utilisez des matières naturelles trouvées la nature autour de chez vous : des baies, des pommes, du lierre, des branches de noisetiers .. - en matière de déco écolo, réutilisez des déchets comme exemple des bocaux en verre pour en faire des bougeoirs .. Ecoutez Marie-Noëlle Minet, Laetitia Canu et Carine Bomal. C'est notre séquence en collaboration avec les intercommunales de nos provinces .