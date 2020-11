Préparer ses plantations pour le printemps - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Vous avez envie de manger vos propres légumes ? De vous lancer dans la création d'un coin de verdure sur votre balcon ? Ou dans l'aménagement d'un potager version miniature sur votre terrasse ? Cultiver ses légumes ou plantes aromatiques, c'est manger local, de saison, sans pesticides, sans déchet et en faisant des économies". C'est le sujet de notre séquence "Zéro Déchet" en collaboration avec les intercommunales de nos régions : BEP Environnement, Idelux Environnement et INBW. Et tout d'abord, comment préparer le futur terrain de vos récoltes ? "Diminuer la fréquence des arrosages, oter les cailloux et herbes indésirables, nettoyer et éliminer les déchets de culture. Ratisser le sol, enlever les tuteurs" nos précise Carine Bomal du BEP Pensez également à aérer la terre à l'aide d'une fourche et surtout laisser les paillis végétaux qui finiront par se décomposer. Vous pouvez aussi faire un apport de fumier de ferme composter ou encore enrichir le sol à l'aide de la technique de la lasagne : étaler une couche de branchages brisés, ensuite de végétaux bruns puis de végétaux vers; terminer ar une couche de terre melangée a du compost. ancer les semis ! "Le matériel nécessaire à la réalisation de semis est très simple : des pots à semis (pensez récup de pots de yaourt, de boîtes à œufs ou champignons), du terreau à semis ou la terre de votre jardin, des graines, un bâton pour identifier la variété semée. Remplissez de terre votre pot à semis au 2/3 puis insérer quelques graines à 1cm de la surface. Arroser avec délicatesse et maintenez le semis humide. Si vous n’avez pas de serre, exposez vos semis auprès d’une fenêtre exposée à la lumière et dans une pièce de vie (Environ 20°)". Pensez "zéro pesticide" "L’utilisation d’herbicides à base de glyphosate (le tristement célèbre Roundup) est interdite pour les particuliers en Wallonie depuis 2017 ! dangereux pour notre santé et l’environnement, ils peuvent facilement être remplacés par des solutions naturelles ! Contre les insectes au début du printemps dans un but curatif, vous pouvez verser de l’eau bouillante sur 4 gousses hachées d’ail, les couvrir et les laisser reposer une heure. Puis, asperger le feuillage contre les pucerons, acariens, chenilles. Pour éliminer les indésirables, mélangez 70gr de bicarbonate de soude à 1L d’eau bouillante et pulvérisez ce mélange dessus. Contre les limaces et escargots, dispersez au pied de vos plantations du marc de café récupéré.. Pour restructurer et fertiliser la terre, la moutarde blanche (photo) ainsi que la vesce d’hiver sont de bons engrais verts que vous pouvez laisser tout l’hiver et, après les avoir enlevées au printemps, les incorporer au compost" dixit Carine Bomal. Arrosez malin ! Utilisez de l'eau de pluie, arroser lentement à ras le sol, le matin et le soir pour éviter l'évaporation, utilisez du paillage. Détails en compagnie de Carine Bomal Et sachez encore que si vous souhaitez vous lancer dans le potager, il existe de nombreuses publications sur le sujet dont 2 brochures téléchargeables sur le site internet de BEP-environnement : "Mon pote le compost" et "Mon jardin zéro déchet"