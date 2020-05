Prenez soin de votre santé durant le confinement ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... La Direction de la santé publique de la Province de Namur lance sur les réseaux sociaux le concept du "Geste sain challenge" afin d'inciter le citoyen à prendre soin de sa santé durant le confinement. À cause la crise sanitaire actuelle, les belges passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux sur lesquels on voit fleurir de plus en plus de défis vidéo impliquant la consommation de plusieurs verres d'alcool. Afin de rappeler aux citoyens que même en période confinement, garder des habitudes de vie saines est primordial, la Direction de santé publique de la Province de Namur lance sur les réseaux sociaux le Geste sain challenge. Le principe est simple: se filmer en train d'avoir une activité physique, manger un fruit, boire de l'eau ou bien poser un geste qui symbolise l'arrêt du tabac, les possibilités sont nombreuses, amusantes et surtout indispensables à un style de vie sain et équilibré. Ce "geste sain challenge" vise à aider les citoyens à prendre conscience de leur consommation d'alcool et surtout à leur rappeler que le confinement ne signifie pas que la vie s'arrête. Prendre soin de soi et de sa santé reste primordial même en ces temps difficiles pour tous. Pour participer au "Geste sain challenge", rien de plus simple. Postez votre vidéo sur Facebook et nominer quatre amis de votre choix qui devront à leur tour faire la même chose. N'hésitez pas à taguer la page Facebook de la Direction de la santé publique, Province de Namur - Médicosocial. Terry Lemmens a contacter Vincent Massaux chargé de Communication à la Province de Namur