Pourquoi et sous quelles conditions aller au recyparc ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence zéro déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces Ils ont longtemps été appelés « parcs à conteneurs » ou « déchetteries », aujourd’hui ils sont rebaptisés recyparcs "Ce nom représente mieux la réalité ! En effet, ce n’est plus le contenant qui caractérise l’endroit mais sa finalité : le recyclage, d’où " recyparcs ". Tout le monde ou presque connait ces lieux, y va régulièrement pour certains et moins, voir jamais, pour d’autres" nous précise Laetitia Canu de l'INBW Qui peut y aller ? "Tout le monde ! Les personnes habitant une commune de l’intercommunale y sont les bienvenus gratuitement, les secondes résidences devront payer pour avoir accès (pas à l’AIVE), tout comme les habitants " hors zone " ainsi que les entreprises et associations (certaines matières pourront être déposées gratuitement comme les papiers-cartons, les PMC, … " Sachez que les recyparcs acceptent + de 25 types de déchets (encombrants, déchets verts, métaux, PMC, papiers-cartons, verre, bois …) et ceux-ci seront recyclés, valorisés ou éliminés en respect avec la législation environnementale. Par contre, attention, les ordures ménagères résiduelles sont interdites ! Si vous avez des doutes sur le tri, n’hésitez pas à interroger les préposés. Un tri mal fait est susceptible de compromettre le reste de la filière. Il existe des quotas à respecter et ceux-ci varient d’une intercommunale à l’autre. Pour le Brabant Wallon, c’est 2m³ par visite et 5m³ max par mois . Pour le BEP 1m2 par jour et par matière. Et si, à la suite de gros travaux, vous souhaitez déposer une quantité plus importante, que faire ? " Les recyparcs sont réservés aux déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. Si vous avez une quantité importante de déchets, vous devez louer un conteneur auprès une société spécialisée et en assumer les frais. Ce n'est pas à la collectivité de payer pour des quantités importantes de déchets issus d'un déménagement, de gros travaux, ..." poursuit Laetitia Canu. Quelques règles à respecter ! - on ne fume pas sur un recyparc ! - Votre voiture ou camionnette ne peut pas dépasser 3,5 tonnes. (donc pas de camions, tracteurs où autres poids lourds) Si vous avez une remorque, veillez à la bâcher pour éviter la perte de déchets sur la route. - Arrêtez le moteur de votre véhicule lors du déchargement de vos déchets. - Roulez lentement, maximum 5 km/h dans l’enceinte du parc. Pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, par exemple s’il y a trop de véhicules sur le site ou si un camion est en train de manœuvrer, les préposés peuvent faire attendre les usagers à l’extérieur de l’enceinte. - Ne laissez pas déambuler vos enfants et vos animaux sur le site, et enfin grimper sur ou descendre dans les conteneurs, enlever ou enjamber des systèmes de sécurité, pénétrer dans le local des déchets spéciaux ou dans le bureau des préposés, est formellement interdit. Et puis, bien évidemment, durant cette crise sanitaire, le port du masque est bien entendu obligatoire, le port des gants est vivement recommandé, pas plus de 2 personnes dans le véhicule, ainsi qu’une distanciation sociale d’1m50 certains s’imaginent que le recyparc est un lieu où on se débarrasse gratuitement de tout et n’importe quoi ! Ce n’est pas le cas et les préposés ont, entre autres, pour mission de faire respecter les règles. S’ils vous donnent des consignes ou refusent certains de vos déchets, c’est qu’ils ont une bonne raison. Les usagers sont donc tenus de respecter les instructions et invités à rester courtois avec les agents. Besoin de plus d’info ? N’hésitez pas à contacter votre intercommunale afin d’obtenir un guide des recyparcs ou consulter leur site web In BW : www.inbw.be – Idelux : www.idelux.be et BEP : www.bep.be