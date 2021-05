Potager, légumes et ... arrosage !

Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen qui nous emmène au potager.. Et il est question ce jour d'arrosage.... même si, on en convient, ce n'est pas vraiment indispensable pour l'instant !

Quand arroser ? "Quand on voit que les légumes, que les plantes commencent à avoir quelques problèmes de croissance, il faut regarder si le sol n'est pas trop sec. Il ne faut pas qu'il soit détrempé non plus. On va souvent arroser à jets de pluie, mais ça ne sert pas à grand chose parceque l'eau va rester en surface et n'aura pas le temps d'arriver jusqu'aux racines. La plante n'en profitera pas, l'eau va s'évaporer très vite" précise Marc Knaepen. Conseil donc arroser copieusement une bonne fois ! Et toujours arroser le soir ! Et, songez au paillage, au jardin d'ornement comme au potager.

"Et puis, il y a les fameux oyas, ce sont des pots en terre cuite qui ont une forme bien particulière que l'on va enterrer dans le sol à différents endroits du potager ou dans le jardin d'ornement. On les remplit d'eau et comme c'est une terre cuite qui est très poreuse, l'eau, progressivement va sortir de ces pots et va permettre de garder l'humidité autour des plantes".

Ecoutez les bons conseils de Marc Knaepen